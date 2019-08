Trump und die Republikaner brauchen jetzt Courage

Innerhalb einer Generation wandelte sich der amerikanische Süden wie von Johnson befürchtet von einer demokratischen Hochburg zu einer republikanischen Bastion. Das Richtige tun, auch wenn es politisch wehtut: Die USA stecken neuerlich in einer schweren Krise. Rassismus und die Dämonisierung von Migranten sind ebenso Anzeichen dieser Krise wie Massenschiessereien und die Sehnsucht nach weisser Vorherrschaft inmitten demografischen Wandels.

In seiner Rede an die Nation nach den Massakern in El Paso und Dayton am Montag verurteilte Donald Trump «Rassismus, Fanatismus und weisse Vorherrschaft». Damit beteiligte sich einer der Brandstifter unter dem Eindruck der klar gegen hispanische Migranten gerichteten Bluttat in El Paso endlich an den Löscharbeiten. Schliesslich war es Trump, der seit zwei Jahren die ideologischen Vorgaben leistete, an denen sich der Schütze von El Paso orientierte.

Video: Trump fordert Todesstrafe