Trump will 8600 US-Soldaten in Afghanistan stationiert lassen

Derzeit sind in Afghanistan mehr als 13.000 US-Soldaten stationiert. Trump machte nun deutlich, dass die USA eine permanente Militärpräsenz in dem Land anstreben: «Wir werden immer eine Präsenz haben.» Beobachter waren bislang davon ausgegangen, dass Trump vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2010 die meisten der in Afghanistan stationierten Soldaten abziehen wolle.

Die US-Regierung verhandelt seit mehr als einem Jahr mit den Taliban. In der vergangenen Woche hatte in Doha die neunte Verhandlungsrunde begonnen. Ein Taliban-Sprecher sagte am Mittwoch, die Verhandlungen stünden kurz vor dem Ziel.