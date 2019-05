Trumps bisher gefährlichster Schachzug

Trumps Paranoia sitzt tief: Er behauptete, Barack Obama habe sein Telefon abhören lassen, auch seien er und sein Wahlkampfteam vom Vorgänger «ausspioniert» worden.

Beweise dafür hat Trump nie vorgelegt, am Donnerstag aber ging er noch einen Schritt weiter: Er erteilte seinem devoten Justizminister William Barr die «uneingeschränkte und komplette Autorität», sämtliche für den Ursprung der Russland-Untersuchung im Sommer 2016 relevante Unterlagen vom FBI und von US-Nachrichtendiensten anzufordern. Barr müsse der Angelegenheit «auf den Grund gehen». Schliesslich, so Trump am Freitag, handele es sich dabei um einen «versuchten Coup d’Etat».

Einschüchterungsversuch

Die Direktive löste in Washington die Befürchtung aus, der rachsüchtige Präsident plane eine neue Attacke gegen seine politischen Gegner – und mache wahr, was er seit Monaten angedroht hat: Nach dem Ende von Robert Muellers Russland-Untersuchung soll jetzt gegen die Ermittler ermittelt werden.

Trumps Einschüchterungsversuch gilt gleichermassen dem FBI, der CIA sowie der NSA. Sie alle waren beteiligt an der Einleitung einer Spionageabwehruntersuchung gegen seinen Wahlkampfstab und dessen Kontakte zu Russland. Auch die Verwicklung ausländischer Dienste wie etwa des britischen MI6, der dem FBI 2016 wertvolle Hinweise gab, soll laut Trump durchleuchtet werden.

Die demokratischen Widersacher des Präsidenten im Kongress fürchten, Barr werde wie schon bei seiner Verdrehung des Inhalts von Robert Muellers Abschlussbericht neuerlich selektiv vorgehen. Um Trumps fiebrige Phantasie eines versuchten Putschs zu untermauern, werde der Justizminister womöglich ausgewählte Fakten ohne Rücksicht auf Geheimhaltung und Vertraulichkeit veröffentlichen.