«Ein geheimer Auftrag, wie James Bond»

So erging es auch Lev Parnas, einem Spezi von Rudy Giuliani. Vielleicht existiere ein Foto von ihm und Parnas, aber richtig bekannt sei er nicht mit ihm, log Trump, nachdem Parnas im Oktober wegen illegaler Wahlkampfspenden an die Republikaner auf dem Washingtoner Flughafen verhaftet worden war. Er befand sich auf dem Weg nach Kiew, wo er für Giuliani und Trump in der Biden-Sache wühlen sollte. Am Freitag berichtete das Wall Street Journal, Parnas und sein Kumpan Igor Fruman hätten in Kiew an einem Erdgas-Deal gefeilt. Rudy Giuliani sei vielleicht daran beteiligt gewesen, die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittle.

So gekränkt war Parnas von Trumps schnöder Verleugnung ihrer Beziehung, dass er nach der Festnahme prompt umfiel und laut seinem Anwalt sein Wissen preisgeben möchte. Natürlich kannte Trump ihn besser, als er jetzt zugeben will. Unter anderem traf er sich mit Parnas im Weissen Haus im Dezember 2018, wie CNN am Freitag berichtete. Parnas habe danach einem Bekannten gesagt, er habe mit dem «Big Guy» einen «geheimen Auftrag» diskutiert. «Wie James Bond», habe Parnas gesagt. Liebesgrüsse aus Kiew!

Parnas und Fruman fungieren als Laurel und Hardy in Trumps Slapstick-Präsidentschaft. Wahrscheinlich werden beide angeklagt werden und im Gefängnis landen. Wie andere vor ihnen, die sich an Donald Trump die Finger verbrannt haben.

Besorgt ums Image bei den Frauen

Trump selbst lief am Freitag zu grosser Form auf und schoss ein von den Demokraten einhellig bejubeltes Eigentor. Anlass war die Einvernahme von Botschafterin Marie Yovanovitch, die Trump im Mai aus Kiew heimzitiert hatte, weil sie ein Hindernis für die Intrigen von Parnas, Fruman, Giuliani und Sondland war. Trumps devote Parteifreunde im Geheimdienstausschuss, sonst mit Diffamierungen schnell zur Hand, hatten vereinbart, die Diplomatin mit Samthandschuhen zu behandeln. Keine Frauenfeindlichkeit, keine brutalen Attacken, nichts, was das miserable republikanische Image bei Amerikas Frauen noch mehr lädieren würde!

Der Egomane im Weissen Haus machte ihnen natürlich einen Strich durch die Rechnung. Wer schon über sechstausend Mal Widersachern und Gegnern per Twitter beleidigend nachgestellt hat, lässt sich nicht den Mund verbieten. Also twitterte Trump mitten im Auftritt der Botschafterin munter los – worauf ein neuer Skandal losbrach. «Wo immer Marie Yovanovitch gewesen ist, hat sich Schlechtes ereignet», tippte Trump. Sogar die schlimmen Zustände in Somalia, wo die Diplomatin früher gearbeitet hatte, kreidete er ihr an. Daraufhin befand Adam Schiff, der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Trump habe sich der Zeugeneinschüchterung schuldig gemacht. Selbst die sonst verlässlichen medialen Haubitzen bei Fox News waren baff. Eine Moderatorin namens Lisa Kennedy sagte auf Fox Business News sogar, Trumps Yovanovitch-Tweet lasse ihn «wie ein dummes Baby aussehen». Trump wiederum revanchierte sich auf die übliche puerile Art: Er beschimpfte den Vorsitzenden Schiff in einem Tweet am Samstag als «Schitt» und behauptete, wenn «Pelosi und Schitt» ihn anklagten, werde der US-Aktienmarkt implodieren, den Amerikanern stehe eine Katastrophe ins Haus. Die aber haben die Amerikaner schon jetzt. Denn Trumps Präsidentschaft bewegt sich auf einen Punkt zu, hinter dem Schlimmes lauert. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre.