Trumps Wahlkämpfer bemühten sich 2016 um Wikileaks-E-Mails

Das US-Justizministerium veröffentlichte am Samstag 500 Seiten an Dokumenten, die mit dem Bericht des früheren Sonderermittlers Robert Mueller in Verbindung stehen. Aus ihnen geht etwa hervor, dass der heutige Präsident Donald Trump im Wahlkampf auf eine rasche Veröffentlichung gehackter E-Mails der konkurrierenden Demokratischen Partei gehofft habe. Er und sein Wahlkampfteam wollten demnach mit den Unterlagen Trumps Rivalin Hillary Clinton schaden.