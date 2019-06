USA lassen Hunderte Kinder wochenlang in Grenzlagern alleine

Die Grenzschutzbeamten hatten die Kinder in Clint untergebracht, weil die Behörde mit einem ungewöhnlich grossen Zustrom von Migranten konfrontiert war. Die Kleinen waren entweder von ihren Eltern oder anderen Angehörigen wie Onkeln und Tanten getrennt worden, mit denen sie die Grenze überschritten hatten. Oder es handelt sich um Kinder jugendlicher Mütter, die ebenfalls festgehalten worden waren, wie die «New York Times» berichtet.

Die Situation findet auch US-Vizepräsident Mike Pence «total inakzeptabel», aber spielt den Ball lieber weiter.

«Wir erleben eine humanitäre und sicherheitspolitische Krise an der Südgrenze der Vereinigten Staaten, und die Situation wird von Tag zu Tag dramatischer», sagte Evelyn Stauffer, Sprecherin des US-Gesundheitsministeriums, das die Kinder beherbergt und versorgt, sobald sie die temporären Grenzanlagen wie jene in Clint verlassen haben. Mit aktuell mehr als 13'000 Buben und Mädchen in Obhut sei die Kapazität jedoch bereits überschritten.

Die Regierung Trump steht seit Monaten in der Kritik wegen der Bedingungen in den Auffanglagern. Angeblich sind bereits fünf Kinder in Gewahrsam der Grenzschutzbehörde gestorben. US-Vizepräsident Mike Pence zeigte sich angesichts der Berichte aus Clint entsetzt. In der Fernsehsendung «Face the Nation» sagte er am Sonntag, unsichere und unhygienische Bedingungen seien für Kinder «total inakzeptabel». Worauf er den Ball dem Kongress zuspielte: Er hoffe, dass die Parlamentarier weitere Gelder für die Grenzsicherung freigeben, fügte Pence bei.

In Washington erwartet man, dass der Flüchtlingsstrom aus dem Süden nun rasch abnimmt und sich die Lage in den überfüllten Lagern entspannt: Am Montag entsandte die Regierung Mexikos Truppen an die Grenzen des Landes. Fast 15'000 Sicherheitskräfte wurden im Norden stationiert, um die illegale Einwanderung in die USA zu verhindern. Im Süden Mexikos an der Grenze zu Guatemala befinden sich weitere 6500 Sicherheitskräfte. Der Einsatz von Armee und Nationalgarde gegen Migranten erfolgt auf amerikanischen Druck. Präsident Donald Trump hatte Mexiko mit Zöllen gedroht, sollte das Nachbarland die Zuwanderung in die USA nicht deutlich eindämmen.