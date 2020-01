USA werfen russischer Marine Beinahe-Kollision vor

Das amerikanische Kriegsschiff habe daraufhin das internationale Warnsignal für eine drohende Kollision von sich gegeben und das russische Schiff zur Kursänderung aufgefordert. Dessen Besatzung habe das zunächst verweigert, sei letztlich aber doch auf Distanz gegangen.

Auf Videos, die die Fünfte Flotte veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich das russische Schiff der «USS Farragut» in hoher Geschwindigkeit nähert. Beide Schiffe scheinen sich dabei gefährlich nahe zu kommen.

A U.S. Navy ship was "aggressively approached" by a Russian ship in the Northern Arabian Sea, according to the U.S. Navy's Fifth Fleet.The Russian ship was seen approaching the U.S. Navy destroyer USS Farragut, narrowly avoiding collision. https://t.co/DZSEuqssMspic.twitter.com/U2RPpDE6u0

— ABC News (@ABC) January 10, 2020