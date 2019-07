Verschleiern und verschweigen

Zumindest in den letzten Jahrzehnten und ehe Donald Trump ins Weisse Haus einzog und seither so ziemlich alles anders macht als seine Vorgänger, schien dieser Anspruch auch tatsächlich eingelöst zu werden. Barack Obama liess sich jährlich im Walter-Reed-Marinehospital in der Nähe der Hauptstadt untersuchen und ein zweiseitiges ärztliches Bulletin veröffentlichen. Blutdruck, Body-Mass-Index, Cholesterinwerte – alles erfuhren die Amerikaner. Bei seinem Vorgänger George W. Bush umfasste der öffentliche Arztbrief sogar vier Seiten.

Auch Donald Trump lässt sich untersuchen. Danach lässt er seine Ärzte aber Bulletins veröffentlichen, die klar nicht von seriösen Medizinern stammen können, sondern vermutlich im Weissen Haus vorformuliert worden sein dürften. So bescheinigte ihm sein Doktor, in «hervorragendem Gesundheitszustand» zu sein, eine «unglaubliche kardiologische Fitness» zu zeigen und überhaupt «unglaubliche Gene» zu haben. Konkrete Werte wurden nicht veröffentlicht, und vor allem war keine Rede davon, dass der inzwischen 73 Jahre alte Präsident, nach Einschätzung zahlreicher Mediziner, wohl an Arteriosklerose, einem zu hohen Cholesterinspiegel und Übergewicht leidet.

Mehr Mythos als Realität

Allerdings war der besonders offene Umgang mit den Gesundheitsdaten der Politiker und Präsidenten in den USA schon immer mehr Mythos als Realität. Tatsächlich haben Präsidenten und Kandidaten immer wieder getäuscht, verschleiert oder schlicht nicht informiert. So offen wie der inzwischen verstorbene US-Senator John McCain war kaum einer: Als Präsidentschaftskandidat liess er 2008 Journalisten 1200 Seiten ärztlicher Berichte durchgehen und überprüfen. Allerdings waren wegen vorheriger Krebserkrankungen und seines fortgeschrittenen Alters zuvor Zweifel an seiner Tauglichkeit fürs Amt aufgekommen.

Als die demokratische Kandidatin Hillary Clinton acht Jahre später nach einem öffentlichen Auftritt in New York von Helfern in ihr Auto geleitet werden musste, hiess es zunächst, ihr sei wegen der damals herrschenden grossen Hitze etwas blümerant geworden. In Wirklichkeit litt sie an einer Lungenentzündung. Die Falschinformation der Öffentlichkeit hat auch in den USA Tradition.

Richard Nixon konnte einmal nicht mit dem britischen Premier telefonieren, weil er zu betrunken war.

Präsident Dwight Eisenhower erkrankte in den 1950er-Jahren während seiner Amtszeit dreimal lebensgefährlich. Über den Ernst der Situation erfuhr die Öffentlichkeit zunächst gar nichts. Beim ersten Mal wurde den Korrespondenten im Weissen Haus mitgeteilt, dem Präsidenten sei während der Nacht übel geworden. Nach einem Schlaganfall wenige Jahre später konnte Eisenhower zunächst gar nicht sprechen. Die Amerikaner hatten davon keine Ahnung.