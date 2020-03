Was «Onkel Joe» bräuchte, um der Malaise beizukommen Eine Präsidentschaft Joe Bidens müsste mehr bieten als nur eine aufgewärmte Ära Obama: Zu tief ist die amerikanische Krise, zu gross sind die von Donald Trump angerichteten Schäden. Von Martin Kilian , Washington

Joe Biden (r.) scheint auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur zuzustreben und seinen Mitstreiter Bernie Sanders hinter sich zu lassen. Bild: John Minchillo/AP

«Rückkehr zur Normalität»: So lautete 1920 die Losung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Warren Harding. Gemeint war die Rückkehr zu einem «normalen» Alltag nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs. Harding gewann die Wahl, verstarb aber im Amt. Seine Administration wurde von zahlreichen Skandalen begleitet.

Nun scheint Joe Biden nach seinen neuerlichen Erfolgen bei den Vorwahlen am Dienstag auf die demokratische Präsidentschaftskandidatur zuzustreben. Gepowert wird der ehemalige Vizepräsident von einer breiten Wählerkoalition, der Bernie Sanders nicht viel entgegenzusetzen hatte und die im Lager Donald Trumps eigentlich Angst erregen müsste.

«Rückkehr zur Normalität»

Bidens Stab hat mit Planspielen für den Fall eines Sieges bei den Präsidentschaftswahlen im November begonnen – unter dem Stichwort «Rückkehr zur Normalität». Man möchte mit Blick auf die Präsidentschaft Warren Hardings hoffen, dass es kein schlechtes Omen ist.

Denn «Onkel Joe» wie Biden mancherorts genannt wird, müsste im kommenden Wahlkampf progressive Positionen nicht nur besetzen, um die Anhänger von Bernie Sanders zu überzeugen und die Demokratische Partei für die Schicksalswahl im Herbst zu einen. Es bräuchte überdies weitreichende Reformen im Gesundheits- und Bildungswesen sowie innovative Bemühungen, die gravierende Ungleichheit bei Einkommen wie Vermögen zu überwinden, um der amerikanischen Malaise beizukommen.

Als Jimmy Carter 1979 angesichts wirtschaftlicher Stagflation den Ausdruck Malaise benützte, wurde er dafür heftig kritisiert. Was würde Carter wohl jetzt sagen, um den Zustand des Landes zu beschreiben? Denn trotz einer langen Phase wirtschaftlichen Aufschwungs, trotz erstklassiger Universitäten und einer Fülle technologischer Innovationen ist die amerikanische Befindlichkeit alles andere als gut.

Stolpert Trump über Corona-Krise?

Die politischen und sozialen Gräben im Land sind tiefer denn je. Die Nation kann sich nicht einmal darauf einigen, wie gefährlich Covid-19 ist. Wird dem Präsidenten und seinen Sprachrohren in konservativen Medien geglaubt, ist alles halb so schlimm und wird die Furcht vor dem Erreger von Trumps Gegnern geschürt. Was die Russland-Affäre nicht vermochte, soll jetzt das Virus richten: Nämlich Trump aus dem Amt werfen.

Tatsächlich hätte es sich dieser Präsident selbst zuzuschreiben, wenn er über die Corona-Krise stolperte: Er verharmlost die Gefahren, widerspricht wissenschaftlichen Experten und scheint weniger am Wohl der Amerikaner als an dem des Aktienmarkts interessiert. Und noch immer ist die Nation, die zuerst Menschen auf den Mond beförderte und die digitale Revolution anführt, nicht in der Lage, die Bevölkerung grossflächig auf Covid-19 zu testen.

Man fliegt blind, und im Cockpit sitzt mit Donald Trump ein Mann, der ein Leben lang nur an sich dachte und dabei viel Glück hatte. Verlässt ihn dieses Glück jetzt und treibt Covid-19 die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession, darf Trump zeigen, ob er zum Krisenmanager taugt.

Für Joe Biden gilt unter den gegenwärtigen Umständen, dass eine Rückkehr zum Status quo ante und damit zur Ära Obama unmöglich geworden ist. Zu gross sind die amerikanischen Probleme, zu viele Schäden haben vier Jahrzehnte Neoliberalismus und Marktfetischismus sowie die Präsidentschaft Donald Trumps angerichtet, als dass ein Präsident Biden zum politischen Alltag übergehen könnte.

Trumpsche Schlammschlacht

Natürlich hat Joe Biden das Rennen noch längst nicht gewonnen. Trump und seine medialen Verstärker werden den Obama-Vize in einer Schlammschlacht sondergleichen als senilen alten Herren und Fall für Dr. Alzheimer zeichnen. Siegte Biden im Herbst, würde er umgehend «in ein Altersheim» gesteckt werden, «und andere Leute werden das Land dann regieren», sagte Trump vergangene Woche.

Der Solches sagt aber muss sich nicht nur Zweifel an seinem eigenen Geisteszustand gefallen lassen. Er wird ausserdem daran gemessen werden, wie er die Vereinigten Staaten in der jetzigen Krise führt – und wie er das Land aus ihr herausführt.