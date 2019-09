Zerreissprobe für die US-Demokratie

Dabei ist es nicht nur der Sachverhalt selbst – der Präsident fordert einen ausländischen Präsidenten auf, belastendes Material über den politischen Gegner zu liefern -, sondern vielmehr das System, das sich offenbart. Trumps selbstinkriminierende Worte aus einem möglicherweise auch noch geschönten Telefonprotokoll geben ja nur einen Ausschnitt dieser Episode aus dem Leben des unmöglichsten Präsidenten wieder. Erst unter der Wasseroberfläche zeigt der Eisberg seine gewaltigen Dimensionen.

Ein Netz von Büchsenspannern und politischen Mobstern hat systematisch die neue ukrainische Führung bearbeitet, Hilfsgelder wurden offenbar als Druckmittel zurückgehalten, Staatsanwälte instrumentalisiert. Dutzende Mithörer und Mitwisser beissen sich nun lieber die Zunge ab, statt Alarm zu schlagen. Beweise wurden weggesperrt, Spuren verwischt.

Gründervater Hamilton hätte Trump längst aus dem Amt gejagt

So verfestigt sich das Bild eines Präsidenten, der gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstösst und der seine Macht missbraucht. Diesen Albtraum hatten die Verfassungsväter vor Augen, als sie die Amtsenthebungs-Klausel in ihr Werk aufnahmen. Adams, Franklin, Jefferson, Washington: Sie alle wussten, aus welchen drückenden Umständen die amerikanischen Neubürger aus Europa geflohen waren. Sie wollten deswegen sicherstellen, dass in ihrem neuen, freien Land einem Diktator, einem jeder Kontrolle enthobenen Machthaber das Handwerk gelegt werden kann. In seinen berühmten Verfassungskommentaren schrieb Alexander Hamilton, dass ein Impeachment nicht nur die Antwort des Parlaments auf eine Straftat des Präsidenten sei, sondern vor allem den Missbrauch von Macht oder öffentlichem Vertrauen sanktionieren muss. Hamilton würde heute keine Sekunde zögern und Präsident Trump einer Amtsenthebung als würdig befinden.

Die Verfassung der USA wird – sollte es tatsächlich zu einer Impeachment-Anklage kommen – ihrer denkbar grössten Belastungsprobe unterzogen. Die drei Gewalten der Demokratie halten übereinander und miteinander Gericht. Das ist kein staatstheoretischer oder strafrechtlicher, sondern selbstverständlich ein politischer Vorgang, bei dem alle Akteure und die Öffentlichkeit einem unvorstellbaren Stresstest ausgesetzt sind.

Das Clinton-Impeachment hat die USA ein Jahr lang aus der Weltpolitik genommen und die politische Belegschaft Washingtons in einen Topf mit siedendem Öl getaucht. Hundertschaften von Anwälten werden aufmarschieren, und anders als bei Clinton wird diesmal die digitale Kommunikationswelt die Bedingungen diktieren, unter denen die Öffentlichkeit sich ihr Urteil bildet. Nicht nur in den USA werden Moral und Wahrheit inzwischen in unterschiedlichen Währungen berechnet. Am Ende werden die republikanischen Senatoren das Urteil über den Charakter ihres Staates und die Ansprüche an die Demokratie fällen – und nebenbei über ihre eigene Zukunft entscheiden.