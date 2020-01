Als ob nichts gewesen wäre

Im Dezember 2012 verloren Asha Devi und Badri Singh ihre Tochter Jyoti. Der Fall der 23-jährigen Physiotherapeutin hatte das Land damals aufgewühlt wie kaum ein anderes Gewaltverbrechen. Die Tochter war auf einer nächtlichen Fahrt am 16. Dezember in einem Bus von sechs Männern vergewaltigt und stundenlang auf schlimmste Weise gefoltert worden. Die Ärzte konnten sie nicht retten. Sie starb am Morgen des 23. Dezember. Weil es indisches Recht verbietet, die Namen von Vergewaltigungsopfern öffentlich zu nennen, gaben die Medien der Frau den Namen Nirbhaya – «die Furchtlose».

Hinrichtung verschoben

Nach sieben Jahren naht nun die Hinrichtung der Täter. Sie wäre auf heute Samstag vorgesehen gewesen, doch das Gericht hat das Datum verschoben. Die Richter müssen noch über mindestens eine, womöglich zwei Petitionen der Verurteilten befinden. Sobald darüber entschieden ist, muss der Staat in der Regel eine Frist von zwei Wochen einhalten, bis eine Hinrichtung vollzogen werden kann.

Per Telefon ist Ranjana Ku­mari zu erreichen, prominente Frauenrechtlerin in Delhi und Direktorin des Centre for Social Research. Ihre Organisation betreut die Familie des Opfers, ­Kumari ist der trauernden Mutter in all den Jahren recht nahe gekommen. Und sie erlebt jeden Tag, wie schwierig es ist, wenn sich ein Verfahren so lange hinzieht. «Diese Familie braucht sehr dringend einen Abschluss», sagt sie, sonst werde es für sie ganz schwer, wieder in ihr Leben zu finden. «Die Frustration ist enorm», die Mutter breche immer wieder zusammen.

Kurz bevor die Justiz einen ersten Termin zur Hinrichtung angesetzt hatte, war es im Gerichtssaal zu einer unerwarteten Begegnung gekommen. Asha Devi, Mutter des Opfers, sah plötzlich die Mutter des Täters Mukesh Singh auf sich zukommen. Die Frau bat um das Leben ihres Sohnes, die Mutter Nirbha­yas möge ihm verzeihen. Aber Asha Devi erwiderte: «Wie soll ich vergessen, was meiner Tochter geschehen ist?» Und etwas später sagte sie vor der Kamera von NDTV: «Es hat mich nicht mehr getroffen, dass jemand um Gnade bat. Ich habe sieben Jahre geweint, und nun bin ich wie ein Stein. Ich fühle nichts.»

Der Vater des Opfers, Badri Singh, ersehnt eine baldige Bestrafung der Täter. Ob sie ihm helfen wird, wieder in sein Leben zu finden? Er weiss es nicht, denkt aber, dass die Vollstreckung auch eine Botschaft an die ganze Gesellschaft sein wird: «dass niemand mit einem so schlimmen Verbrechen davonkommt».