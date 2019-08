Chef von Airline tritt nach Druck aus Peking zurück

Hogg drohte Unterstützern der Proteste mit Entlassung. Er betonte, die Geschäfte in China seien ein Kernelement. Die Airline fliegt nicht nur von und nach China. Auch ein Grossteil der Flüge nach Europa und in die USA führen durch chinesischen Luftraum. In der Folge feuerte die Fluggesellschaft zwei Piloten und zwei Flughafenangestellte wegen ihrer Beteiligung an Protestaktionen und anderer Zwischenfälle, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete.

Neben Hogg wurde am Freitag mit Ronald Lam auch ein zweiter hochrangiger Manager ausgewechselt. Hoggs Nachfolger wird Augustus Tang, ein langjähriger Mitarbeiter von Grossaktionär Swire Pacific. Der Mischkonzern ist ebenfalls in Hongkong ansässig. Für Cathay Pacific arbeiten rund 27'000 Menschen.