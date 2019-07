Der Chinese lächelt und dominiert

Es war ein Dreikampf von China, EU und USA, er fand in Rom statt, und das Ergebnis hätte eindeutiger nicht sein können. In den Korridoren des klotzigen Palazzo am Circus Maximus war so heftig gezerrt und gerungen worden wie wohl noch nie in der Geschichte der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO. Von Stimmenkauf war später die Rede, von diplomatischen Drohgebärden.