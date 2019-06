«Die letzte Chance zu widerstehen»

«Der Widerstand der örtlichen Bevölkerung allein reicht nicht mehr aus, um die Regierung von Hongkong unter Druck zu setzen. Wir brauchen Ihre Unterstützung», heisst es in einem offenen Brief von ausländischen Studenten in Hongkong. «Das ist unsere letzte Chance zu widerstehen. Wir, die Hongkonger, fordern Sie, die internationale Gemeinschaft, auf, sich unserer Aktion anzuschliessen.»

Gesetz ist nicht nur für Hongkonger ein Problem

Das Schreiben «an die Menschen auf der Welt» ist auch in Europa an viele Medien geschickt worden. Mitverfasserin ist eine Frau namens Katherine Chang. Sie sei in Hongkong geboren und aufgewachsen, schreibt die Studentin auf Anfrage dieser Zeitung. Seit letztem Jahr halte sie sich in München auf, wo sie Deutsch lerne. Sie wolle ihr Studium in Deutschland fortsetzen. Hinter dem Brief stehen laut Katherine Chang auf der ganzen Welt lebende Studenten aus Hongkong.

Das Gesetzesvorhaben der prochinesischen Führung in Hongkong sieht vor, dass Auslieferungen künftig auch an das chinesische Festland möglich sein sollen. Bisher hatte Hongkong davon Abstand genommen, weil das chinesische Justizsystem wenig transparent und die Verhängung der Todesstrafe weitverbreitet ist. «Unsere Zukunft sieht schlimm aus», heisst es in dem Schreiben der Hongkonger Studenten. «Aber wir werden nicht aufhören, für unsere Heimat zu kämpfen.»

Immer mehr bedroht seien die Freiheiten, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, die in der chinesisch-britischen Erklärung für 50 Jahre in Hongkong garantiert sind. Hongkong war eine britische Kronkolonie. 1997 wurde sie von Grossbritannien an China übergeben.

«Das Auslieferungsgesetz verletzt Rede- und Religionsfreiheit», halten die Studenten fest. «Es ist ein weiteres politisches Instrument für die chinesische Regierung, mit dem sie die Dissidenten in Hongkong verfolgen kann.» Das Gesetz sei auch eine Bedrohung für alle Ausländer und Touristen in Hongkong. Denn es sehe vor, dass die Weitergabe von Memes, Witzen und Bildern jeglicher Art, die wir jeden Tag machten, im Namen der «Anstiftung zur Subversion der Staatsmacht» angeklagt werden könnten.