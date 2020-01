Die Schüsse hallen nach

Neuseelands Vielfaltsgesellschaft wirkt friedlich und erschöpft am Ende dieses verwirrenden Jahres. Die Erinnerung ist noch frisch an jenen 15. März in Christchurch, als ein rechtsradikaler Terrorist in der Al-Noor-Moschee und am Islam-Zentrum von Linwood ins­gesamt 51 Menschen erschoss, 49 verletzte und das Selbstverständnis der Einwanderernation erschütterte. ­Gerade deshalb brauchen ein paar Leute jetzt etwas Abstand. Premierministerin ­Jacinda Ardern hat sich für ein paar Tage zurückgezogen. Im Rathaus von Christchurch sind nicht einmal die Pressesprecher zu sprechen, weil alle in den Festtagsferien sind. Es ist nicht besonders viel los in den Ladenzeilen der City, die nach dem verheerenden Erdbeben von 2011 neu entstanden sind. Auch ­Zahra Hussaini sagt, dass sie eine ­Pause brauche von der Lokalpolitik, damit sie sich um ihr Studium der Umwelt­wissenschaften kümmern kann.

Das Bild, auf dem die neuseeländische Premierministerin eine muslimische Frau ­umarmt, erleuchtete den Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt.

Trotzdem sitzt sie jetzt in einem Café an der Riccarton Road nicht weit von der Al-Noor-Moschee, um über Neuseeland, ihre Religion und die Folgen des ­Anschlags zu sprechen. Sie ist eine ­zierliche Person mit Kraft, sanft und entschlossen, und sie hat Lust darauf, sich einzubringen mit ihrem Glauben, ihrem Kiwi-Stolz, ihrer Toleranz. Sie will zeigen, dass dieser Anschlag das Land nicht zerrissen hat. Sie ist Mitglied des Rasol-O-Allah-Zentrums in ­Bishopdale, von den Anschlägen hörte sie damals aus den Nachrichten. «Ich konnte mir so etwas hier nicht vorstellen.» In den Tagen danach erlebte sie, wie sich Neuseelands Reihen schlossen, wie eine Woge der Solidarität die muslimische Gemeinde erfasste. Wie Jacinda Ardern die richtigen Worte und Gesten fand.

«Das war ein Wendepunkt», sagt Zahra Hussaini, «die Menschen sind seither offener für unsere Unterschiede.» Sie erinnert sich, wie sie kurz nach den ­Morden mit einer Freundin beim Kaffee sass. Sie trug ihr Kopftuch, wie immer. Eine Frau starrte sie an. «Ich schaute zu ihr hinüber und sagte: Hallo. Sie kam zu mir und sagte: Es tut mir leid, ich weiss nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich sie in den Arm genommen.»

Aber wie geht es weiter mit dem ­Bekenntnis zum Vielvölkerstaat? Wie tief wurzelt es wirklich? Das fragen sich viele. Denn natürlich gibt es auch in Neuseeland soziale Netzwerke mit ­anonymen Fremdenfeinden, kurzsichtige Interessen, innenpolitische Ränke. Mit ihrer mitfühlenden Art hat es Jacinda Ardern von der sozialdemokratischen Labour-Partei zu einer gefeierten Symbolfigur der Versöhnung gebracht. Sie sagte nicht nur: «They are us», sie sind wir. Sie zeigte es auch. Sie war bei den Trauernden. Sie bekannte sich zu ihnen, indem sie ein Kopftuch trug. Das Bild, auf dem sie eine muslimische Frau ­umarmt, erleuchtete den Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt. Den Hass des Täters liess sie in Anonymität versacken: «Wir in Neuseeland ­geben ihm nichts, nicht einmal seinen Namen.» Und sie setzte schnell ein ­Verbot von Schnellfeuerwaffen durch.

Kritik an Auftritt mit Kopftuch

Aber die Innenpolitik ist erbarmungslos. Im September 2020 sind Wahlen. Obwohl ihre Koalition mit Labour, Grünen und New Zealand First ein mutiges Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, nach dem Neuseeland bis 2050 treibhausgasfrei sein soll – ihre Wiederwahl ist ungewiss. Viele Neuseeländer sind ungeduldig wegen sozialer Ungleichheit und Wohnungsmangel. Oppositionsführer Simon Bridges von der konservativen National-Partei hat sie «Teilzeit-Premierministerin» genannt, weil sie so viel unterwegs sei.