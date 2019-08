Duterte kämpft um die Meeresschätze

Bisher hat er dies vermieden mit dem Hinweis, Manila dürfe keinen Krieg mit China riskieren, weil der ohnehin nicht zu gewinnen wäre. Immerhin hat er nun vor der Abreise seinen Landsleuten zugesichert, dass er das wichtigste Thema nicht mehr umschiffen wolle: «Ich gehe nach China, um zu reden. Habe ich nicht versprochen, dass ich vor Ende meiner Amtszeit über das Chinesische Meer reden will?» Er meinte, um genau zu sein, das Südchinesische Meer, wo sich ein halbes Dutzend Staaten um Rohstoffe, Fischgründe, Riffe und Inseln streitet.

Chinas maritimer Kurs wird unter allen Nachbarn des Südens als rabiat bis aggressiv empfunden.

China will seine Kontrolle dort ausweiten und festigen, die Vereinigten Staaten wollen ihre traditionelle Rolle als Hüter der Weltmeere nicht verlieren. Und mittendrin versucht der Inselstaat der Philippinen, von seinen maritimen Ansprüchen zu retten, was noch zu retten ist. Leicht wird das nicht angesichts des Drucks, mit dem Peking seine historischen Ansprüche gemäss der sogenannten «Nine Dash Line» einfordert – einer Strichellinie, die beinahe das ganze Meeresgebiet umfängt.

Chinas maritimer Kurs wird unter allen Nachbarn des Südens als rabiat bis aggressiv empfunden, auch wenn das nicht alle Regierungen laut artikulieren. Wer will sich schon offen anlegen mit dem Stärksten auf dem Schulhof? So ist die Stimmung in einer Region, in der weder ein ausgeprägter Wille noch die Fähigkeit erkennbar ist, sich geschlossen gegen Peking zu stemmen. Und in keinem dieser Länder scheinen die USA unter Donald Trump noch den Eindruck eines verlässlichen Partners zu vermitteln. Die USA verlieren als Gegengewicht rapide an Bedeutung.

Der Bananen-Boykott

Man sieht dies auch an der Aussenpolitik der Philippinen: Benigno Aquino, der Vorgänger Dutertes, zeigte noch deutlich mehr Mut, Peking die Stirn zu bieten, was die Beziehungen zwischen Manila und Peking dann auch stark zerrüttete. Die Aquino-Regierung hatte beschlossen, im Streit um das Meer das Internationale Schiedsgericht in Den Haag anzurufen. Und die Richter befanden 2016, dass den historischen Ansprüchen Pekings die rechtliche Basis fehle. Für Manila war das auf dem Papier ein günstiges Resultat, brachte aber keine Vorteile. Schon 2012 hatte die Grossmacht mit einem Boykott philippinischer Bananen gezeigt, dass es sehr schmerzen kann, sich gegen Peking zu stellen. Und durch das Aufschütten künstlicher Inseln, die zunehmend militarisiert werden, hat China längst Fakten geschaffen, die nur schwer aus dem Weg zu räumen sind.

Kann Duterte für sein Land noch einen gesunden Abstand etablieren? Seine anfängliche Politik, vom traditionellen Bündnispartner USA abzurücken und sich stattdessen in die Arme Chinas zu werfen, hat nicht dazu geführt, die Ängste der Philippiner zu mindern, im Gegenteil: 87 Prozent der Bürger befanden im Juni, Duterte sollte den Schiedsspruch aus Den Haag in Peking ansprechen. Dutertes Bemerkungen klangen in den letzten Tagen so, als habe er diesen dringenden Wunsch verstanden. Was das allerdings praktisch bedeutet, ist völlig unklar. Wird Duterte nun wieder mit einer engeren Allianz zu den Amerikanern drohen, für die er wenig Sympathie zeigte? Der Politologe Richard Heydarian in Manila bezweifelt, dass Duterte seine «Achse nach Peking» aufs Spiel setzen wird.