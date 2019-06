Erdogan will Trump in Rüstungsstreit umstimmen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will drohende Sanktionen der USA wegen eines umstrittenen Rüstungsgeschäfts mit Russland abwenden. Er werde US-Präsident Donald Trump vor dem G-20-Gipfel Ende Juni seine Argumente in einem Telefonat darlegen, kündigte Erdogan am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede an. Am Rande des Treffens der 20 grössten Industrie- und Schwellenländer in Japan ist ein Treffen der beiden Staatschefs geplant.