Friedlicher Protest endet in Gewalt

Die Proteste in Hongkong sind im Anschluss an eine friedliche Grosskundgebung am Sonntag in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten errichteten am Abend vielerorts Strassensperren und setzten Barrikaden in Brand. Dies berichteten westliche Reporter in der Nacht auf Montag. Vor einer U-Bahn-Station im Finanz- und Geschäftsviertel Central legten Aktivisten zudem Feuer und zerstörten die Glasfront der Eingangshalle.