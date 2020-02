Ganz China steht unter Hausarrest

Inzwischen ist klar, dass die Regierung viel zu spät Massnahmen ergriffen hat, um die Epidemie einzudämmen. Peking hat «Versäumnisse» eingeräumt. Vor der Abriegelung der Stadt Wuhan, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Zentralchina, haben Millionen die Region verlassen. Mit einer Inkubationszeit von 14 Tagen wird erst in diesen Tagen deutlich, wie weit sich die Krankheit dadurch ungebremst ausbreiten konnte.

Im Fokus der chinesischen Politik steht längst nicht mehr einzig der Kampf um Wuhan. In der 11-Millionen-Stadt fehlt es an Ärzten, Krankenhausbetten und medizinischer Ausrüstung wie Schutzkleidung. Fast 75 Prozent der Todesfälle werden in der Stadt verzeichnet. Auch wenn dort nur ein Drittel aller Krankheitsfälle verzeichnet wird.

Xi Jinping fordert Härte

Um die politische Stabilität im Land zu sichern, muss Peking nun neue Massenausbrüche in anderen Städten verhindern, in denen die verängstigte Bevölkerung weiter in den Wohnungen ausharrt. Rasche und entschlossene Massnahmen fordert Partei- und Staatschef Xi Jinping im Umgang mit der Krise. Es brauche «strikte Durchsetzung» von Anordnungen und Verboten. Parteikomitees und Regierungen auf allen Ebenen seien aufgerufen, die Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Dabei gehe es nicht mehr ausschliesslich um das Leben und die Gesundheit der Menschen, sondern auch um wirtschaftliche und soziale Stabilität.

Für Lokalregierungen wird mit der Drohung aus Peking nun jeder zusätzliche Krankheitsfall zum politischen Risiko. Mehr als 400 lokale Kader hat Peking bereits wegen Missmanagement in der Krise entlassen oder anderweitig bestraft. 337 davon allein in Huanggang, der am zweitstärksten betroffenen Stadt.

Der erhöhte Druck führt vor Ort zu einem chaotischen Bündel an Anweisungen und Massnahmen, die sich fast stündlich ändern und stetig verschärfen. Chinas Hauptstadt Peking verbietet seit dieser Woche Konferenzen, Feste, Banketts und sogar Geburtstagsfeiern. Die Universitäten und Schulen in Shanghai bleiben bis mindestens Ende Februar geschlossen. Die Stadt Hangzhou, in der unter anderem Chinas grösstes Handelsunternehmen Alibaba sitzt, hat sich ähnlich wie Wuhan selbst unter Quarantäne gestellt. Dort darf in einigen Stadtteilen nur noch eine Person alle zwei Tage die Wohnung verlassen, um einkaufen zu gehen. Dörfer in allen Teilen des Landes schütten Sandberge auf, um Fremde fernzuhalten. Städte blockieren Autobahnabfahrten, um für Besucher den Zugang zu blockieren. In Macao, wo das Glücksspiel mit Abstand die wichtigste Industrie ist, haben die Kasinos für zwei Wochen geschlossen.