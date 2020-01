Gebremste Weltbürger

Das Virus, so dachte man in den letzten Jahren manchmal, lebt nur noch als Metapher weiter. Viral gingen nicht etwa Keime, sondern Meme. Was ist ein Super-Spreader? Ein Influencer?, hätten noch vor zwei Wochen viele gefragt. An Influenza hätte kaum jemand gedacht. Und vor der schützt die Impfung.