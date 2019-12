Im Herzen der Stadt wollen sie bauen

Siedlersprecher Arnon redet auch oft von einem Massaker. Doch er bezieht sich auf das 1929, als Araber 67 Juden in Hebron ermordeten. «Die Überlebenden von damals und ihre Nachkommen haben uns gebeten, wieder jüdisches Leben hierher zurückzubringen. Wir haben das von der früheren jüdischen Gemeinschaft übertragen bekommen.» Um drei, vier Stockwerke sollen die Häuser auf dem Markt aufgestockt werden und neue Gebäude mit Wohnungen für Hunderte Siedler entstehen. «Das ist eine Form der Wiedergutmachung für die Menschen, die durch den Terrorakt 1929 ermordet wurden, die ihr Leben und Eigentum verloren.»

Vorwürfe an die USA

Der Palästinenser Jaber wartet ebenfalls seit Jahren auf eine Form von Wiedergutmachung. Finanziell entschädigt wurde er für sein 11 mal 40 Meter grosses Geschäft nicht. «Die Stadtverwaltung hat sich bemüht und einen Anwalt organisiert. Aber seit Jahren ist nichts dabei herausgekommen.» Auch der palästinensische Präsident Mahmud Abbas könne etwas machen, vermutet Jaber. «Ich fühle mich allein gelassen. Wir waren damals zwanzig Geschäftsbesitzer. Aber um unser Anliegen kümmert sich niemand mehr.»

Dem widerspricht Bürgermeister Tayseer Abu Sneineh. In seinem Büro im Rathaus von ­Hebron bezeichnet er die Vertreibung der Palästinenser aus ­Teilen der Stadt als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». 3400 Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren in der Altstadt geräumt, 1500 Geschäfte geschlossen – ein Drittel auf Anordnung des israelischen Militärs.

Seit Washington die Siedlungen nicht mehr als widerrechtlich bewertet, fühle sich Israel zum Bau regelrecht «ermuntert».

Abu Sneineh war 1980 an einem Anschlag auf eine Gruppe jüdischer Studenten in Hebron beteiligt. Dabei starben sechs Menschen. Heute beteuert er, nicht gegen eine jüdische Präsenz in Hebron zu sein, wohl aber gegen die Siedler. Die Baupläne sieht er als eine gefährliche Entwicklung, weil daraus ein grosser Komplex vom Stadtzentrum bis zur Siedlung Kirjat Arba mit seinen 8000 Bewohnern direkt vor den Toren Hebrons wird. «Damit entsteht eine Siedlerstadt in der Stadt Hebron und das führt zur Judaisierung des Gebiets.»

Die Schuld daran gibt er auch den USA. Seit Washington die Siedlungen im Westjordanland nicht mehr als Verstoss gegen das Völkerrecht bewertet, fühle sich Israel zum Siedlungsbau regelrecht «ermuntert» (lesen Sie hier mehr darüber).

«Wie ein Ghetto»

Der Fatah-Politiker will abermals vor Gericht ziehen. «Das ist kein religiöser Konflikt, es ist ein politischer», sagt Abu Sneineh. Zudem hofft er auf Druck durch die internationale Gemeinschaft, um den Siedlungsbau noch ver­hindern zu können. In Hebron selber kam es zu Beginn dieser Woche zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Dutzende Menschen sollen verletzt worden sein. Die Fatah hatte zuvor zu einem Generalstreik gegen die «Siedleroffensive» aufgerufen.

Siedlersprecher Arnon erklärt, dass die jüdische Gemeinschaft in Hebron wachsen werde und man sich allem widersetze, was darauf hinauslaufe, Hebron «judenrein» zu machen. Er spricht das Wort auf Deutsch aus.

Für den Palästinenser Jaber ist die Umgebung der Al-Shuhada-Strasse «wie ein Ghetto». Ihm selbst bleibe nichts anderes übrig, als abzuwarten: «Ich kann nichts machen. Die Besatzung übt Gewalt aus. Ich fühle mich der Gewalt ausgesetzt.» Seinen Traum aber hat der Palästinenser nicht aufgegeben: «Dass ich noch ­einmal zurückkehren und über die Shuhada-Strasse marschieren kann. Und dann noch einmal hinter der Verkaufstheke in meinem Geschäft stehen kann.»