Sie trieb ihren Jüngern mit Ohrfeigen die Dämonen aus

Firmenimperium auf den Fidschi-Inseln

Das Hauptquartier der Grace Road Church befindet sich auf den Fidschi-Inseln. Im südpazifischen Inselstaat hat die südkoreanische Sekte ein regelrechtes Firmenimperium aufgebaut, das von der Bau- bis zur Landwirtschaft in vielen Branchen erfolgreich tätig ist. Eine Baufirma der Sekte erhielt unter anderem Aufträge der fidschianischen Regierung.

Das freundliche Gesicht der Schlägerin: Shin Ok-ju.

Warum Fidschi? Shin Ok-ju hatte ihren Anhängern eine Geschichte aufgetischt, wonach in Südkorea eine grosse Hungersnot drohe. Darum müsse man auf die Fidschi-Inseln gehen. Die Sekte verbreitet die Behauptung, dass Fidschi «das Zentrum der Welt ist, wie es in der Bibel versprochen wird». Etwa 400 Anhänger der Sekte folgten dem Versprechen ihrer Anführerin und wanderten in den Südpazifik aus. Das vermeintliche Paradies erwies sich als Hölle: Schläge, Demütigungen und Zwangsarbeit sind an der Tagesordnung.