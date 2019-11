Sri Lanka hat Sehnsucht nach dem starken Mann

Nur die dumpfen Schritte der Soldaten hallen am Morgen durch die Kirche. Die beiden Männer in Kampfanzügen tragen klobige Stiefel, alle anderen, die auf den neu gezimmerten Bänken sitzen und in aller Stille beten, sind barfuss.

Die Männer der sri-lankischen Luftwaffe patrouillieren im reparierten Gotteshaus. Vorne am Altar bleiben sie stehen, betrachten die Figur, die auf einem Podest steht. Es ist Jesus, in weissem Gewand. Er blickt in den Himmel. Die Statue ist durchlöchert von Splittern, auf dem Körper klebt noch Blut. Die Priester haben entschieden, sie zu belassen, wie sie nach der Explosion am 21. April gefunden wurde (lesen Sie hier mehr über die Attentate im April).