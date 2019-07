Taiwans Präsidentin plant Zwischenstopps in den USA

Eine Reise nach Haiti mit Zwischenstopps in den USA von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen dürfte zu einer weiteren Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Washington und Peking werden. Tsais Büro kündigte am Montag an, während ihrer Karibik-Reise vom 11. bis zum 22. Juli zwei Zwischenstopps in den USA einzulegen.