Daimler war schneller als VW

Die Bundesregierung und die deutsche Autoindustrie hatten es sich so schön ausgemalt. Auf ei­nem «Dieselgipfel» am 2. August wollen die Autobauer versprechen, Autos auf eigene Kosten per Software-Update sauberer zu machen.

So sollen drohende Fahrverbote in Innenstädten wegen zu hoher Stickoxidwerte vermieden werden. Doch der erhoffte Befreiungsschlag dürfte schon im Ansatz stecken geblieben sein.

Letzte Woche berichtete der «Spiegel», dass sich Volkswagen, seine Töchter Audi und Porsche sowie Daimler und BMW seit den 90er-Jahren in mehr als sechzig geheimen Arbeitskreisen über Technik, Kosten, Zulieferer und sogar über die Abgasreinigung ihrer Dieselautos abgesprochen haben.

Das Nachrichtenmagazin berief sich auf «eine Art Selbst­anzeige», die VW bei den Wettbewerbsbehörden eingereicht hat. Auch Daimler soll ähnliche Hinweise gegeben haben. Das Bundeskartellamt sprach von «Informationen». Es gebe noch kein offizielles Verfahren. Auch die EU-Kommission prüft erst einmal.

Schrittweiser Rückzug

Wie deutsche Medien diese Woche berichteten, soll Daimler bei der Selbstanzeige VW sogar noch zuvorgekommen sein. Laut Rechercheverbund aus «Süddeutscher Zeitung», WDR und NDR hat sich Daimler in den vergangenen Jahren schrittweise aus den besagten Arbeitskreisen zurückgezogen und vor VW bei den ­Kartellbehörden gemeldet.

Der Stuttgarter Konzern könnte bei späteren Bussen straffrei davonkommen, während VW nur noch mit Nachlass rechnen könnte. Bis jetzt hielten sich die deutschen Autohersteller zu den Vorwürfen bedeckt.

Lediglich BMW erklärte, grundsätzlich würden Autos des Münchner Konzerns nicht manipuliert, sie entsprächen den gesetzlichen Anforderungen. Mit Blick auf die Abgasreinigung beim Diesel beansprucht BMW die Technologieführerschaft für sich.

Immerhin hatte das Wirtschaftsministerium wegen der Überschreitung der Grenzwerte VW zur Nachrüstung verpflichtet sowie andere deutsche Hersteller zu «freiwilligen Serviceaktionen» gedrängt. BMW-Diesel waren nicht darunter, weil sie bei Tests unauffällig blieben.

Branchenverband überrascht

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) gibt sich derweil ahnungslos. Er und seine VDA-Kollegen hätten von den Vor­würfen aus der Presse erfahren, sagte Verbandspräsident Mat­thias Wissmann dem «Handelsblatt».

Die Erklärung erinnert an die Standardaussage im Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestages, der seine Arbeit wegen der nahenden Bundestagswahl beendet hat, aber jetzt neuen Stoff für seine Arbeit hätte.

Nicht jeder Austausch verstösst gegen das Wettbewerbsrecht. Der Imageschaden ist aber schon jetzt da. Dem Diesel trauen viele Deutsche nicht mehr, nun könnte sich herausstellen, dass sie überhöhte Preise bezahlt haben.

Von der Bundesregierung müssen die Autobauer nicht allzu viel befürchten, wie der Umgang mit dem Dieselskandal gezeigt hat. Die Schlüsselbranche sichert 800'000 Jobs direkt und fast noch einmal so viele bei Zulieferern.

Von der EU-Kommission hingegen sollten sich die Hersteller keine Nachsicht erhoffen. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager brummte 2016 vier LKW-Herstellern Strafen von insgesamt über 2,9 Milliarden Euro wegen unerlaubter Preisabsprachen auf.

Gut eine Milliarde Euro musste Daimler zahlen. Allerdings zogen sich die Untersuchungen fünf Jahre lang hin. Entsprechend gelassen reagierten bislang auch die Aktienanleger.

Weko in Kontakt mit der EU

In Sachen deutsches Autokartell sind auch die Schweizer Wettbewerbshüter aktiv geworden. Gemäss «Tages-Anzeiger» prüft die Wettbewerbskommission (Weko), ob Schweizer Lieferanten in die Absprachen der Autokonzerne verwickelt sind. Noch habe die Weko kein Verfahren eröffnet, wird ein Sprecher zitiert.

Man werde aber mit den deutschen und den EU-Behörden Kontakt aufnehmen. Abgeklärt werden soll dabei auch die Frage, ob Schweizer Kunden besonders betroffen oder stärker betroffen sind als Kunden in anderen europäischen Ländern. (Berner Zeitung)