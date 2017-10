Die EU muss sich um Brandstifter in Katalonien kümmern

Das sind die Bilder, die sich der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont gewünscht hat: spanische Polizisten, die in Barcelona und anderen Orten Abstimmungslokale räumen, Wahlurnen beschlagnahmen, mit Schlagstöcken und Tränengas gegen Demonstranten vorgehen. Bilder, mit denen die katalanische Sezessionsregierung der Welt beweisen will, dass in Katalonien angeblich die Demokratie und die Freiheit unterdrückt werden.

Dabei kehrt der Chefseparatist Puigdemont stillschweigend unter den Tisch, dass dieses einseitige Referendum illegal war. Weil es von Spaniens Verfassungsgericht, der obersten Justizinstanz des spanischen Königreichs, zu dem bis heute auch Katalonien gehört, verboten worden war. Insofern ist die Lage in Katalonien nicht vergleichbar mit jenem legalen Unabhängigkeitsreferendum, das 2014 in Schottland stattfand und bei dem schliesslich eine Mehrheit gegen die Abspaltung stimmte. In Grossbritannien hatte die Regierung in London die Abstimmung erlaubt. In Spanien haben jedoch die Regierung und die grosse Mehrheit des Parlaments in Madrid den Volksentscheid abgelehnt, weil eine regionale Abspaltung nicht in der Verfassung vorgesehen ist.

Dass Puigdemont dieses fragwürdige Plebiszit trotzdem durchpeitschte, gehört zu seiner Strategie der gezielten Eskalation. Der oberste Nationalist Kataloniens wollte die spanische Staats­gewalt dazu zwingen, mit Verboten und Polizeieinsätzen gegen diese einseitige Abstimmung vorzugehen. Er setzt darauf, dass diese Konfrontation seiner Unabhängigkeitsfront Zulauf verschafft.

Denn obwohl die Separatisten in diesen Tagen mit Massendemonstrationen und einem Meer von Unabhängigkeitsfahnen das Strassenbild in Katalonien bestimmen: Eine klare Mehrheit haben sie in der Bevölkerung nicht hinter sich. Auch wenn sie im regionalen Parlament in Barcelona mit einer knappen absoluten Mehrheit regieren. Und auch wenn sie nach dem gestrigen chaotischen Abstimmungssonntag Jubelmeldungen über einen Wahlsieg verbreiten werden.

Leider sind bisher weder aus Madrid noch aus Barcelona Signale zu hören, die auf ein Ende dieser Eskalation hoffen lassen: Puigdemont ist offenbar entschlossen, seiner illegalen Abstimmung schon in Kürze eine illegale Unabhängigkeitserklärung folgen zu lassen. Und der spanische Regierungschef Mariano Rajoy droht damit, Puigdemont und seine katalanische Separatistenregierung abzusetzen und die Region unter Zwangsverwaltung zu stellen.Keine guten Aussichten. Weder für Katalonien. Noch für Spanien. Und auch nicht für Europa, das bisher diesem lodernden regionalem Brand erstaunlich ungerührt zuschaut. Dabei könnte dieser Konflikt auch andere Unabhängigkeitsbewegungen in Europa, wie etwa im spanischen Baskenland oder auf der französischen Insel Korsika, beflügeln. Die EU wäre gut beraten, in Spanien mitzuhelfen, die Flammen zu löschen. (Berner Zeitung)