Italienische Jugend ohne Perspektive

Statistik

Am liebsten nach Deutschland und Grossbritannien

Laut dem italienischen Amt für Auswanderung haben allein im letzten Jahr 106'000 Menschen zwischen 18 und 34 Jahren das Land verlassen, um im nordalpinen Ausland ihr Glück zu suchen. Gemäss Zahlen von 2015 blieben die beliebtesten Zielländer für junge Italiener Deutschland und Grossbritannien mit je rund 16'500 italienischen Einwanderern. Je 11'000 wanderten 2015 in die Schweiz und nach Frankreich aus.



Der Anteil italienischer Staatsangehöriger in der Schweiz beträgt gemäss Zahlen des Bundesamts für Migration 15,6 Prozent (Stand Juni 2017). Damit bilden insgesamt 318'960 Italiener die grösste Gruppe der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz. Im Juni 2016 hatte das Amt noch 2551 Italiener weniger gezählt. Zwischen Juni 2016 und Juni 2017 hat nur der Bestand der Zuwanderer aus Frankreich (+3665) und Eritrea (+3193) stärker zugenommen. Betrachtet man das Jahr 2016 für sich, führten die Italiener die Liste der neu in die Schweiz gekommenen Immigranten an (+4928). (ddt)