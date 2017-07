Salafistenprediger bricht vor Urteil in Tränen aus

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Mittwoch den bundesweit bekannten Salafistenprediger Sven Lau alias Abu Adam zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Der 36-Jährige musste sich in dem Prozess wegen Unterstützung der als Terrorvereinigung eingestuften islamistischen Gruppierung Jamwa in Syrien verantworten. Die Bundesanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft für Lau gefordert.

Wie die «Bild» berichtet, ist Lau bei seinem Schlusswort in Tränen ausgebrochen. Er habe um ein «gerechtes Urteil» gebeten. Im Gefängnis, in dem er in U-Haft sitzt, sei er beschimpft und bespuckt worden.

Auftritt in Bern

Laut Anklage soll der deutsche Konvertit im Spätsommer 2013 zwei Jihadisten an eine in Syrien stationierte Jamwa-Kampfeinheit vermittelt haben. Ausserdem soll Lau die später in der Jihadistenmiliz IS aufgegangene Jamwa durch die Lieferung von Nachtsichtgeräten unterstützt haben.

Der Islamische Zentralrat Schweiz hat sich für die Freilassung Laus eingesetzt. «Fakk Allahu asrahu» (möge Allah ihn befreien) und «Free Abu Adam, unterstützt euren Bruder», schrieb IZRS-Vorstand Qaasim Illi im Januar 2016 auf Facebook. Er war überzeugt, dass die Inhaftierung des Islamisten politisch motiviert war. «Man versucht ihn zum Schweigen zu bringen», war sich Illi sicher.

Lau ist vor mehreren Jahren in Bern bei einer Kundgebung auf dem Berner Bundesplatz aufgetreten. Er rief Nicht-Muslime auf, die Moscheen zu besuchen. (AFP)