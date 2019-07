Alles mit «Heil Hitler!» geht zur Polizei

Betäubend wirkt die Stille hier draussen auf dem Land, wenn man aus Berlin kommt und die Sätze noch nachhallen, die Leonie einem vorgelesen hatte, ungern zwar, und dann mit dieser Monotonie in der Stimme, die einen Abstand markieren soll. Sie hatte am langen Holztisch gesessen, im Gang vor dem Büro, hatte ihren Laptop aufgeklappt und nicht lange gesucht. «Drecksnigger sind Fischfutter.» Als Beispiel. Wird gelöscht. Noch mehr? «Die Hure Rackete, die sich über jedes Recht hinwegsetzt, muss krepieren. Wer hat ihr denn in die Haare gekotzt und der gesamten Gefolgschaft ins Hirn?»