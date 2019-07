Beleidigungen, Rüpeleien, Irritationen

Eine Mehrheit der 160'000 Tory-Mitglieder hat ihn in einer Urabstimmung zum Parteichef gewählt. Mit dem Vorsitz geht bei den beiden grossen britischen Parteien Labour und den Konservativen traditionell noch ein anderer Job einher, sofern man die meisten Abgeordneten im Unterhaus stellt: das Amt des Premierministers. Momentan sind das die Tories, was bedeutet, dass Johnson statt der glücklosen Theresa May in No. 10 Downing Street einziehen wird. Dieser Boris Johnson sollte dann den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union managen, den Brexit.

Video: Boris Johnson zu seiner Wahl