Bis zu 13 Jahre Haft für katalanische Separatisten

Bei dem Verfahren ging es um die Rolle der Separatistenführer bei dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 und einem daraus resultierenden Unabhängigkeitsbeschluss der Regionalregierung in Barcelona.

Höchste Strafe für früheren Vizepräsidenten

Hauptangeklagter war der frühere stellvertretende Regionalpräsident Oriol Junqueras. Er wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der Grossteil der Angeklagten sitzt bereits seit zwei Jahren in Untersuchungshaft.

Der Anwalt von Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, schreibt auf Twitter, er habe das Urteil durch die Medien erfahren.

Li he dit al procurador (que anava corrents en moto per enviar-me Sentència) que no s’hi escarrassés que ja la tenia per premsa, no prenguéssim mal. Ara a llegir-la que és el que toca fer als advocats i, en unes hores, a defensar immunitat @junqueras davant TJUE #seguim

— Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) October 14, 2019