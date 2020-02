Bloss kein Vertrauen aufbauen Der britische Premier Boris Johnson beginnt die Verhandlungen mit der EU mit Drohungen. Alexander Mühlauer

Er droht, er setzt Deadlines, und er schert sich nicht darum, was er einst versprochen hat: Premier Boris Johnson. Foto: Keystone

Die Verhandlungen über die künftige Beziehung mit der EU haben noch gar nicht begonnen, da droht die britische Regierung schon mit dem Abbruch der Gespräche. Die Warnung aus London ist eindeutig: Sollte sich bis Juni kein Freihandelsabkommen mit der EU abzeichnen, werde die Regierung entscheiden müssen, ob sie sich von den Gesprächen zurückziehe.

Premier Boris Johnson bleibt sich treu. Er beginnt die Verhandlungen über das künftige Verhältnis zur EU genau so, wie er jene über den Austrittsvertrag geführt hat: Er droht, er setzt Deadlines, und er schert sich nicht darum, was er einst versprochen hat. Johnson möchte gar nicht erst so etwas wie Vertrauen aufbauen. Er will den Slogan der Brexiteers umsetzen: «Take Back Control.» Nun wird sich zeigen, welchen Preis er bereit ist für die von ihm glorifizierte Souveränität zu zahlen.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen dürfte ein Thema stehen: das von der EU geforderte «level playing field», also gleichwertige Bedingungen auf beiden Seiten. Brüssel will damit sicherstellen, dass britische Firmen gegenüber EU-Rivalen keine unfairen Vorteile haben. Die EU will nur dann einen Handelsvertrag abschliessen, der Importe aus Grossbritannien weiter von Zöllen befreit, wenn Johnson keine Standards absenkt, etwa beim Umweltschutz, und sich an EU-Regeln für Subventionen hält. Nur: Diese Vorschriften lehnt der Premier strikt ab – widersprechen sie doch dem nationalistischen Kerngedanken des Brexit.

Andererseits weiss auch Johnson, dass es ökonomisch unrealistisch ist, sich völlig von der EU abzuwenden. Und so drängt er im Verhandlungsmandat seiner Regierung auf weiteren Zugang für britische Finanzdienstleistungen. Doch auch das hat seinen Preis.