Johnson weist Vorwürfe zurück, diese Frau begünstigt zu haben

Seitenhieb gegen amtierenden Bürgermeister

Auch Arcuri, die wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück. Im BBC-Interview verpasste Johnson seinem Nachfolger Sadiq Khan von der oppositionellen Labour-Partei einen Seitenhieb: Der solle sich als Bürgermeister der britischen Hauptstadt lieber um die Polizisten kümmern als in Pressesprecher zu investieren.

Der Premierminister steht bereits wegen seines Brexit-Kurses massiv unter Druck. Er will den bereits zweimal verschobenen Austritt aus der Europäischen Union am 31. Oktober notfalls auch ohne Abkommen mit der EU vollziehen.

Um das Land voranzubringen, müsse der Brexit am 31. Oktober «erledigt» werden, bekräftigte Johnson am Sonntag in der BBC. «Den Brexit erledigen» ist auch das Motto das viertägigen Tory-Parteitags in Manchester.

Schlagabtausch mit Parlament

Das britische Parlament hat allerdings ein Gesetz verabschiedet, das einen sogenannten No-Deal-Brexit ausschliessen soll. Ausserdem kippte das höchste Gericht des Landes am Dienstag Johnsons Entscheidung, das britische Parlament vom 10. September bis zum 14. Oktober in eine Zwangspause zu schicken. Das Parlament trat daraufhin wieder zusammen – und könnte nun auch den Zeitplan des Parteitags durcheinanderbringen.

Die Opposition hat Störmanöver bis hin zu einem Misstrauensvotum angekündigt, was Tory-Abgeordnete dazu zwingen würde, von Manchester zurück nach London zu eilen. Johnson wiederum will am Mittwoch wie geplant seine Parteitagsrede halten. Eigentlich muss er dann in einer Fragestunde den Abgeordneten in London Rede und Antwort stehen.

Johnsons Schlagabtausch mit dem Parlament hatte sich zuletzt immer weiter hochgeschaukelt. Johnson, der den Abgeordneten unter anderem «Kapitulation» vor der EU und «Verrat» vorgeworfen hatte, wurde für seine aggressive Wortwahl scharf kritisiert. Er selbst hält sich dagegen für ein «Vorbild an Zurückhaltung», wie er am Sonntag betonte.