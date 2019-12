Brandenburgs Ex-Regierungschef Manfred Stolpe ist tot

Der frühere Regierungschef des ostdeutschen Bundeslandes Brandenburg, Manfred Stolpe, ist tot. Er starb in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren, wie die Staatskanzlei Brandenburg am Montag mitteilte.

Stolpe sei nach langer Krankheit «friedlich eingeschlafen». Der am 16. Mai 1936 in Stettin geborene Jurist war von 1990 bis 2002 Regierungschef in Brandenburg und damit der erste Ministerpräsident des Bundeslandes nach der Deutschen Wiedervereinigung.