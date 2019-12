«Brexit-Fan» Trump ist mit «Boris» zufrieden

Zum Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte Trump, er wisse «überhaupt nichts über ihn». Natürlich würde er, meinte der Präsident, «mit jedem Premierminister» zusammen arbeiten. Er erinnerte die Briten aber daran, dass er, Trump, immer schon «ein Brexit-Fan» gewesen sei. Bei den Unterhauswahlen der nächsten Woche handle es sich um «eine sehr wichtige Wahl für dieses grosse Land».

Trump war am Montagabend in London eingeflogen, um heute Mittwoch zusammen mit anderen Staats- und Regierungschefs an einem kurzen Gipfeltreffen zu 70 Jahren Nato in einem Hotelkomplex im Norden der britischen Hauptstadt teilzunehmen. Am Dienstag gab es vorbereitende Gespräche zwischen einzelnen Konferenz-Teilnehmern und Begrüssungen in Downing Street. Für den Abend stand ein grosser Empfang und feierliche Bewirtung durch die Königin im Buckingham-Palast auf dem Programm.

Proteste in London

Schon bei seiner Fahrt vom Flughafen Stansted zu seinem Domizil, der Residenz des US-Botschafters in Regents Park, wurde der Konvoi des US-Präsidenten im Stadtteil Camden aber mit Beschimpfungen überschüttet. Er solle doch «von hier verschwinden», riefen ihm Passanten zu.

Proteste gegen den Besuch organisierten auch Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitswesens (NHS), da Trump in der Vergangenheit signalisiert hatte, im Zuge eines britisch-amerikanischen Handelsvertrags in der Post-Brexit-Ära müsse der NHS den grossen US-Pharmakonzernen Profit-Möglichkeiten eröffnen. Labour-Chef Corbyn hatte den Präsidenten am Dienstag schriftlich aufgefordert, die Finger zu lassen vom NHS.

Während des Wahlkampfs hatten Labour-Aktivisten auf Wahlveranstaltungen der letzten Wochen skandiert, der NHS sei «nicht zu verkaufen». Johnson und seine Minister mussten sich mehrfach gegen die Beschuldigung wehren, sie planten eine Privatisierung des öffentlichen Dienstes.