Der General mit dem Gipsbein

Dort hatte am 16. Dezember die Revolution begonnen. Am 17. um 16 Uhr flog Stanculescu nach Timisoara, ab 17 Uhr wurde dort scharf geschossen, das Massaker begann. Zahlreiche Zivilisten wurden in jener Nacht vom Militär getötet. Der Befehl dazu kam von Stanculescu.

Der 22. Dezember ist der Höhepunkt der rumänischen Revolution, dem dramatischen Ende des Wendejahres 1989. Die Lage in der Hauptstadt ist zum Zerreissen gespannt. Um 11.30 Uhr versucht Ceausescu vom Balkon des Zentralkomitees aus ein letztes Mal, Herr der Lage zu werden. Die entfesselte Menge lässt ihn – anders als noch am Vortag – nicht zu Wort kommen. Seine vor Schreck erstarrten Gesichtszüge und seine verstörte Gestik gingen um die Welt. Schliesslich aber flieht er mit seiner Frau Elena kurz nach 12 Uhr an Bord eines Helikopters vom Dach des Zentralkomitees. Den Helikopter organisiert hat Stanculescu. «Victorchen, pass auf unsere Kinder auf», soll Elena Ceausescu noch zu ihm gesagt haben.

«Ein Familienkomplott»

Inzwischen hat die Armee in Timisoara und Bukarest damit begonnen, mit dem Volk zu fraternisieren. Um 13.30 Uhr beordert Verteidigungsminister Stanculescu landesweit alle Truppen in die Kasernen zurück, auch jene, die sein Vorgänger in Bukarest Stunden zuvor in Marsch gesetzt hatte. Er verhindert dadurch vermutlich noch Schlimmeres. Das Diktatorenpaar Ceausescu glaubt noch an die Rettung, doch am gleichen Tag werden sie verhaftet und in eine Kaserne nach Targoviste gebracht, wo ihnen am Weihnachtstag in 55 Minuten der Prozess gemacht wird. Unmittelbar danach werden sie im Kasernenhof erschossen. Mitorganisiert wurden Schauprozess und Hinrichtung von Stanculescu.

In jenen hektischen Tagen vor Weihnachten, in denen der spontane Volksaufstand von einer Palastrevolte in Bukarest überlagert wurde, kamen bei Kämpfen und Schiessereien landesweit über 1100 Menschen um, über 3100 wurden verletzt. Bis heute sind viele Fragen ungeklärt. Wer schoss auf wen? Warum dauerten die blutigen Gefechte auch nach Ceausescus Verhaftung an?

Armeegeneral Victor Atanasie Stanculescu (1928–2016). Foto: PD

Wieso also liess sich Stanculescu am Morgen des 22. Dezember sein Bein in Gips legen? Er selbst sagte dazu in einem 2005 als Buch («Der Revolutionsgeneral mit Gipsbein») erschienenen Gespräch mit dem Schriftsteller Dinu Sararu: «Es war ein Familienkomplott. Meine Frau sagte mir: ‹Geh ins Spital und such eine Lösung, dass sie dich dort behalten.› Als ich mit dem Gips nach Hause kam, rief ich ins Ministerium an und sagte: ‹Ich war im Spital, hatte einen Unfall und habe jetzt das Bein im Gips. Ich kann nicht kommen›.» Vergeblich. Schliesslich holte man Stanculescu daheim ab und brachte ihn zu Ceausescu ins ZK-Gebäude.