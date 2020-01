Der grosse Cheerleader verlässt die BBC

Offiziell bleibt Lord Hall selbstverständlich trotz seines nahenden Abschieds der grösste Cheerleader der BBC. Anfang Woche hat er seinen Rücktritt als Generaldirektor der britischen Rundfunkanstalt angekündigt. Im Sommer werde er seinen ­Posten aufgeben, teilte er mit. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen. «Wenn ich meinem Herzen folgte, würde ich niemals gehen wollen.»

Warum aber gibt der 68-jährige Hall, der so ausdauernd wie überschwänglich vom Programm, dem Auftrag und den knapp 20'000 Mitarbeitern seines Senders schwärmen kann, den Posten als einer der mächtigsten Medienmanager der Welt gerade jetzt ab? Er selbst nennt strategische Gründe in seinem auf der Website der BBC veröffentlichten Schreiben, das Interesse der Organisation müsse an erster Stelle stehen.

Johnson stellt BBC infrage

Im Frühjahr 2022 steht die nächste turnusmässige Überprüfung des öffentlich-rechtlichen Senders an, in der es um die ­Finanzierung und den Auftrag gehen wird. Im Jahr 2027 steht dann die Erneuerung seiner Charta auf der Agenda. Dabei geht es um die Frage, wofür die BBC steht, welche Rolle sie im Konzert der britischen Medien spielen und woher sie ihr Geld bekommen soll. Dies, schreibt Hall, solle von ein und derselben Hand verhandelt werden.

Fest steht: Die Verhandlungen werden hart, Hall verlässt das Haus in turbulenten Zeiten. Wie in vielen europäischen Ländern steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Grossbritannien unter Beschuss. Premier­minister Boris Johnson verweigerte im Wahlkampf Interviews mit der BBC, seine Minister ­boykottieren bis heute deren ­Radiosendungen. Die Regierung wirft dem Sender vor, unverhältnismässige Kritik am Brexit zu üben. Aber auch von Labour-­Abgeordneten wurden mitunter Vorwürfe laut, in Berichten würden konservative Quellen unkritisch wiedergeben. Und dann ist da noch die Sache mit dem Geld.

Premier Johnson hat Ende 2019 öffentlich das komplette ­Finanzierungsmodell der BBC infrage gestellt. Er habe zwar ­keine aktuellen Pläne, die Rundfunkgebühren abzuschaffen, sagte er im Dezember, aber man müsse sich fragen, ob diese Art der Finanzierung langfristig sinnvoll sei. Die jährliche Lizenzgebühr, vergleichbar mit den Gebühren in der Schweiz, beträgt 154.50 Pfund, umgerechnet rund 196 Franken. (In der Schweiz sind es 365 Franken.)