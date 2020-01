Den EU-Austritt bezeichnet der Premierminister darin nicht als ein Ende, sondern als einen Anfang. Es sei der Moment einer neuen Morgendämmerung gekommen. «Der Vorhang hebt sich zu einem neuen Akt», sagte Johnson. Es sei der Moment einer wahren Erneuerung und des nationalen Wandels für das Vereinigte Königreich.

Kanada-Modell

Der britische Premierminister Boris Johnson würde sich einem Zeitungsbericht zufolge auf ein Handelsabkommen mit der EU einlassen, wie es deren Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier vorgeschlagen habe.

Es handle sich um das sogenannte Kanada-Modell, berichtet die englische Tageszeitung «Times» unter Berufung auf Inhalte einer Rede, die Johnson am Montag halten wolle. Das Modell basiere auf dem Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada und erlaube einen nahezu zollfreien Warenhandel, umfasse aber auch Grenzkontrollen. Grossbritanniens grosser Dienstleistungssektor würde ausgeklammert.

Grossbritannien tritt am Freitag um Mitternacht nach 47 Jahren Mitgliedschaft in der EU und ihren Vorgängerorganisationen aus der Europäischen Union aus. Seine Fernsehansprache will Johnson eine Stunde vor dem Austritt halten. Zuvor will der Premier am Freitag eine Kabinettssitzung im nordostenglischen Sunderland abhalten.

Warnung aus Schottland

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon warnte Johnson unterdessen erneut, Schottland ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit zu verweigern. Johnson könne nicht ewig dem Willen der Schotten im Weg stehen, sagte sie der Zeitung «Die Welt».

Das Vereinigte Königreich sei ein Staat, der aus vier Nationen bestehe und nur durch Konsens weiter bestehen könne, betonte Sturgeon. London könne nicht ewig im Weg eines Landes stehen, das die Unabhängigkeit wünsche, wenn dieser Wunsch stark genug sei.