Deutsche Juden sollen mit Kippa Zeichen setzen

In Deutschland hat der Antisemitismus-Beauftragte der Regierung die Bürger aufgerufen, am kommenden Samstag Kippa zu tragen. Anlass sei der Al-Kuds-Tag, an dem in Berlin «wieder in unerträglicher Weise gegen Israel und gegen Juden gehetzt wird», sagte Felix Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag.