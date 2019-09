Deutschland einigt sich auf Klimaschutz-Paket

Für mehr Klimaschutz in Deutschland soll ein CO 2 -Preis Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas verteuern. Auf dieses zentrale Element haben sich die Spitzen von Union und SPD am Freitag geeinigt, wie die Nachrichtenagentur DPA aus Koalitionskreisen erfuhr. Der Start der Bepreisung des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO 2 ) soll 2021 beginnen, auf einem niedrigen Einstiegsniveau.