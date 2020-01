Di Maio tritt als 5-Sterne-Parteichef zurück

Di Maio war zuletzt in den eigenen Reihen zunehmend in die Kritik geraten. Viele 5-Sterne-Anhänger werfen ihm vor, sich in der Regierung mit den Sozialdemokraten zu sehr auf Kompromisse einzulassen. 2018 hatten die 5 Sterne bei der Parlamentswahl 33 Prozent der Stimmen erhalten. Seitdem ist die inzwischen tief zerstrittene Partei jedoch in Umfragen auf zuletzt nur noch etwa 15 Prozent abgestürzt.