Die EU tut sich schwer mit Albanien und Nordmazedonien

Grafik vergrössern

Nur die Hoffnung auf einen Beitritt hält die Länder vorerst noch auf Reformkurs. Schon jetzt machen Russland, China sowie die Türkei der EU den Einfluss in der Region streitig. Andere profitieren vom Vakuum, wenn die Perspektive eines EU-Beitritts ganz in unerreichbare Ferne rückt.

Die Regierung in Skopje hat den Kompromiss in der Namensfrage gegen einigen Widerstand in der Bevölkerung mit der Aussicht auf eine Annäherung an die EU begründet. Wenn die EU-Staaten jetzt ihr Wort nicht hielten, könnten Nationalismus und Populismus wieder aufbrechen, warnt nicht nur Nordmazedoniens Ministerpräsident.

Die EU müsse zuerst «stärker» werden, bevor sie «grösser» werden könne, argumentiert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. In Berlin ist sich die Koalition nicht einig, und selbst bei den Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehen die Meinungen auseinander. Die deutsche Regierung argumentiert zudem mit formalen Gründen für eine Verschiebung von Beitrittsgesprächen. Der Fortschrittsbericht der EU-Kommission mit den Empfehlungen zu Albanien und Nordmazedonien sei so spät gekommen, dass der Bundestag noch nicht habe Stellung nehmen können.

Entkoppelung

Allerdings hatte die EU-Kommission auf ausdrücklichen Wunsch der Mitgliedsstaaten ihren Bericht erst nach der Europawahl veröffentlicht. In den Niederlanden könnte die Regierung zwar für Nordmazedonien grünes Licht geben. Hingegen hat das Parlament die Regierung aufgerufen, Albanien zu blockieren. Anders als die EU-Kommission finden die Abgeordneten, dass das Land beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu wenig Fortschritte erreicht habe. So könnte es darauf hinauslaufen, dass Nordmazedonien und Albanien «entkoppelt» werden, spekulieren EU-Diplomaten. Grünes Licht für Skopje und ein Verhandlungsdatum vor Ende Jahr, eine Absage aber für Albanien, das auf 2020 vertröstet würde. Den definitiven Entscheid dürften die Staats- und Regierungschefs selber am EU-Gipfel übermorgen Donnerstag treffen.