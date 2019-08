«Die Menschenfresser wollen unser Kind stehlen»

Woher der Film kommt, weiss niemand. Er zeigt einen jungen blonden Mann in roten Shorts und schwarzem T-Shirt. Er geht abseits der Grossdemos, die in Moskau diesen Sommer stattgefunden haben, die Strasse entlang, er hüpft, tanzt und skandiert «faire Wahlen!». In dem Film, der in Ausschnitten auch im russischen Staatsfernsehen gezeigt wurde, wird er mit einem roten Kreis markiert. Später trifft er am Rande der Menge ein Paar mit einem Kind, das er sich schliesslich in einer Babytrage vor den Bauch schnallt.