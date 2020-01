Geschichtsblinde Rhetorik gegen die EU

Es ist legitim, die EU zu kritisieren. Es ist berechtigt, ihr Demokratiedefizit zu bemängeln. Und es ist völlig in Ordnung, die schwerfällige Brüsseler Bürokratie zu tadeln. Wer will, kann sich auch über die Absicht der EU ärgern, das Dirndl-Dekolleté und die Bierkrüge zu verbieten. Das sind natürlich Fake-News, aber sie kursieren im Internet und sind willkommene Aufreger für die EU-Gegner, die in den alternativen Echokammern nur noch das wahrnehmen, was in ihr krudes Weltbild passt.