Ein Ruf aus dem Herzen Belgiens

Seit einem Jahr und zwei Monaten hat dieses kleine Königreich, dieses diskrete, aber so unverzichtbare Mitglied der europäischen Maschinerie, keine normal funktionierende Regierung mehr. Was das Problem ist? Nun ja, die Belgier sind in vier verschiedene Regionen aufgeteilt (Brüssel, Flandern, Wallonien und die deutschsprachige Region), vor allem aber durch die Gegensätze zwischen den Holländisch sprechenden Flamen und den Frankofonen in zwei Teile gespalten.

Plötzlich nimmt dieses Schreckgespenst des Flexit, des Flandern-Exit, Gestalt an.

In letzter Zeit ist dieser Graben noch um einiges tiefer geworden, aufgrund einer enormen ideologischen Kluft: Flandern hat sich zum grossen Teil der extrem rechten Partei Vlaams Belang und der nationalistisch-separatistischen N-VA zugewandt, die nun gemeinsam in ihrer Region fast die Mehrheit stellen. Die Frankofonen dagegen haben die Sozialistische Partei unverzichtbar für eine Regierungsbildung gemacht.

Nun haben die frankofonen Sozialisten jedoch erklärt: «Regieren mit der N-VA? Nein!» Und so scheint das Land mit seinen vielen Problemen definitiv blockiert zu sein – und das bedrohlich klingende Wort ist plötzlich keine Drohung mehr, sondern eher eine Wahrscheinlichkeit: Wahlen!

Die Wahlen können eine Gefahr bedeuten

Meine lieben Nachbarn, dieser erneute Gang zu den Urnen macht Angst, und zwar weil er zu einem Referendum über die Zukunft des Landes führen könnte: Plötzlich nimmt dieses Schreckgespenst des Flexit, des Flandern-Exit, Gestalt an. Angst machen folgende Faktoren:

Erstens: die Wut der Bürger. Die Bevölkerung ist von der politischen Klasse enttäuscht, die ihre Probleme offensichtlich nicht mehr löst. Und sie sieht in der Unfähigkeit, eine Regierung zu bilden, einen endgültigen Beweis für das Nichtfunktionierendes ganzen Landes.