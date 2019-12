Eine kleine Minderheit liess die Klimakonferenz scheitern

Es gab über die einzige noch offene Regel für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auch nach zwei Wochen inten­siven Verhandlungen keinen Konsens unter den 197 Vertragsstaaten. Der Aufbau eines neuen Emissionsmarktes bleibt demnach weiterhin eine Baustelle. Obwohl die Regierungen in ­Madrid unisono beteuerten, wie wichtig der Handel mit Emissionszertifikaten sei, um den grossen Schritt in ein Zeitalter ohne Kohle, Erdöl und Erdgas bis zur zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zu machen.

Der Emissionshandel ist eigentlich ein Relikt aus der Zeit des Kyoto-Protokolls, dem Klimavertrag, der seit 2005 in Kraft ist und Ende 2020 durch das Pariser Klimaabkommen abgelöst wird. Mit dem Kauf von Emissionszertifikaten hatten die Industriestaaten die Möglichkeit, in Entwicklungsländern kostengünstiger als im eigenen Land vor allem durch Wasser- und Windkraftprojekte einen Teil ihrer Reduktionsziele zu erfüllen. Auch die Schweiz profitierte davon. Ohne den Zertifikatekauf im Ausland würde sie das Reduktionsziel für 2020 – minus 20 Prozent gegenüber den Treibhausgasemissionen von 1990 – nicht erfüllen.

Billige Zertifikate

Die meisten Zertifikate unter dem Kyoto-Protokoll wurden in Brasilien, Indien und China generiert. Zu viele, wie sich herausgestellt hat. Das Angebot der Zertifikate in den Schwellenländern übertraf die Nachfrage in den Industriestaaten bei weitem. Die Konsequenz: Der Preis zerfiel. Mit anderen Worten: Diese Staaten sitzen nun auf Milliarden billigen Zertifikaten, die aber in Zukunft wieder wertvoll werden könnten, weil durch das Pariser Klimaabkommen nicht mehr nur die Industriestaaten Treibhausgase reduzieren müssen, sondern auch Schwellen- und Entwicklungsländer. Je ehrgeiziger deren Klimaschutzpläne, umso grösser die Nachfrage.

Das ist der Grund, dass Schwellenländer wie Brasilien und Indien forderten, die alten Zertifikate auch unter dem neuen Markt des Pariser Klimaabkommens zum Verkauf oder für die Erfüllung der eigenen Klimaschutzpläne anbieten zu dürfen.

«Wir werden nur Zertifikate kaufen, die umweltkonform sind und keine Menschenrechte verletzen», sagt der Schweizer Umweltbotschafter.

Im Grunde war es in Madrid ein Kampf von ein paar wenigen Profiteuren gegen den Rest der Weltgemeinschaft, die eine Überschwemmung des neuen Emissonsmarkts befürchten, wenn die alten Zertifikate weiterhin gültig wären. «Wenn der Markt schon von Anfang an übersättigt ist, gibt es keinerlei Anreize, zusätzliche Emissionsreduktionen zu generieren, der Preis wird derart gedrückt, dass sich Investitionen in neue Aktivitäten gar nicht lohnen», sagt Franz Perrez, Leiter der Schweizer Delegation.

«Die Schweiz hält sich an die strengen Regeln des San Jose Statements, das mehr als 30 Staaten unterschrieben haben», sagt Perrez. Darunter sind auch viele andere europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich, Norwegen. «Wir werden nur Zertifikate kaufen, die umweltkonform sind und keine Menschenrechte verletzen», sagt der Schweizer Umweltbotschafter. Wasserkraftwerke wie das umstrittene Projekt Belo Monte in Brasilien, wo Tausende Indigene umgesiedelt wurden, dürften dann nicht mehr geplant werden.