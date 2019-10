Eine Schutzzone für Kramp-Karrenbauer?

Noch nie, schrieb Christiane Hoffmann, sei die Initiative für einen internationalen Friedenseinsatz von Deutschland ausgegangen. Noch nie habe das Land von sich aus Truppen für einen Militäreinsatz in Aussicht gestellt.

Und nun mache sich die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin quasi im Alleingang dazu auf, die deutsche Aussenpolitik neu auszurichten. Kramp-Karrenbauers Mut zu mehr deutschem Engagement sei unbedingt zu loben, schloss der «Spiegel», selbst wenn sich natürlich noch viele Fragen stellten und die Chancen ihres Vorstosses ziemlich klein seien.

«Annegret Kühn-Karrenbauer»

Die «Süddeutsche Zeitung» (SZ) war ähnlich elektrisiert, konnte sich aber nicht recht entscheiden, wie sie die Urheberin der Aufregung beurteilen sollte: «Annegret Kühn-Karrenbauer», wie es der aussenpolitische Kommentator tat? Oder doch eher wie der innenpolitische Leitartikler, der fragte: «Annegret wer?»

Kramp-Karrenbauer sei als Verteidigungsministerin noch nicht einmal 100 Tage im Amt, meinte die SZ, aussenpolitisch sei sie eine Novizin, als Vorsitzende der CDU bereits derart geschwächt, dass sie offenbar glaube, sich nur noch mit einem grossen Schlag befreien zu können. Mit ihrem Vorschlag beweise sie zwar Courage, und in der Sache sei er ja vielleicht sogar richtig. Aber sie habe ihn in einem «aberwitzigen Alleingang» so «tölpelhaft» vorgebracht, dass sie dabei Kanzleramt und Aussenministerium öffentlich vorführte – jene Stellen, denen eine solche Initiative eigentlich zustünde.

Von SMS-Diplomatie zu SOS-Diplomatie

Die CDU-Chefin überrumpelte auch den sozialdemokratischen Koalitionspartner. Aussenminister Heiko Maas unterrichtete sie lediglich per SMS. «Von SMS-Diplomatie halte ich wenig», meinte Maas später, «daraus wird schnell SOS-Diplomatie.» Der Vorstoss habe «Irritationen» bei den Bündnispartnern hervorgerufen. Und in jedem Fall wäre es klüger gewesen, erst den Ausgang des russisch-türkischen Gipfels abzuwarten.