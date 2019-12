Erdogan dringt auf Rückkehr von syrischen Vertriebenen

Recep Tayyip Erdogan beharrt auf die Rückkehr von einer Million Flüchtlinge aus Syrien in ihr Heimatland. Es müsse «eine Formel» gefunden werden, damit Flüchtlinge, die in die Türkei gekommen seien, wieder in ihrer Heimat angesiedelt werden könnten, sagte der türkische Präsident am Dienstag am Flüchtlingsforum in Genf.