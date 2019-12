Erdogan will einen zweiten Bosporus

Grafik vergrössern

Erdogan argumentiert, der Bosporus brauche dringend Entlastung, die Meerenge sei einfach zu voll. Minister Kurum spricht von 150 Handelsschiffen am Tag, darunter viele Öltanker und ­Container-Riesen. Das ist weniger Verkehr als vor ein paar Jahren, aber immer noch viel. Dazu kommen lokale Fähren, Barkassen, Wassertaxis. Es gab bereits schwere Unfälle, auch tödliche: Schiffe rammten Restaurant-Tische, landeten in Schlafzimmern und Swimmingpools. Erst am Freitag schrammte ein 191 Meter langes Containerschiff in eine Uferstrasse. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach dem seit 1936 geltenden Vertrag von Montreux darf die Türkei die Durchfahrt von Handelsschiffen nicht behindern. Bei einem gebührenpflichtigen Kanal könnte sie eigene Regeln ­aufstellen, aber auch kein Schiff zwingen, den Kanal zu nutzen. Allerdings müssen Schiffe vor der Durchfahrt durch den Bosporus häufig warten, das kostet die Reeder auch Geld.

Gestank nach faulen Eiern

Zu den Kosten des Kanals gibt es stark schwankende Angaben von umgerechnet 11 Milliarden Franken aufwärts. Auch das Zehn­fache wurde schon genannt. Ob türkische oder internationale Banken ein solches Gigaprojekt derzeit finanzieren würden, ist offen. «Deshalb würde ich mir keine Sorgen machen: Der Kanal wird nicht gebaut», twitterte ein Kritiker. Im regierungsnahen Sender A Haber haben sie aber schon in die Schatzkiste gegriffen und dieses Gerücht in die Welt gesetzt: Dort, wo der Kanal gebaut werden soll, seien zehn Schiffe vergraben, voll mit Gold von den Kreuzrittern.

Weniger märchenhaft klingt, was besorgte Wissenschaftler sagen: Sie fürchten um ein jahrtausendealtes Gleichgewicht: Weil das Schwarze Meer höher liegt als das Marmarameer, fliesst die Oberströmung im Bosporus von Nord nach Süd, eine Unterströmung transportiert salzhaltigeres Wasser des Marmarameers in die Gegenrichtung. Das Schwarze Meer ist am Grund tot.

Was heisst das, wenn der Austausch im Kanal nicht funktioniert? «Istanbul wird nach faulen Eiern stinken», warnte der Meeresforscher Cemal Saydam schon vor Jahren. Saydam startete 2013 eine Internetkam­pagne gegen den Kanal. Nur 20'000 Unterschriften kamen damals zusammen. «Ich kam mir vor wie Don Quijote», sagte Saydam ­dieser Zeitung. Nun wird der Wissenschaftler mit Fragen nach möglichen Umweltschäden regelrecht bestürmt.