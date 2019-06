Gegen Deepfakes hilft nur eines: Faktencheck

Er wäre ein perfekter Bond-Bösewicht – manche sagen, er ist es auch: Dieser Tage macht ein Video von Facebook-Chef Mark Zuckerberg die Runde, in dem die Fantasie wahr zu sein scheint: Darauf gibt Zuckerberg zu, die Daten von Millionen Menschen gestohlen zu haben. Jetzt kontrolliere er deren Leben, deren Geheimnisse, deren Zukunft. «Das alles», sagt er in einem viralgegangenen Video auf Instagram, «verdanke ich Spectre» – also der bösartigen Geheimorganisation, gegen die Geheimagent James Bond im gleichnamigen Film kämpft.